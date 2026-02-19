Diputados Aprueban Reformas para Sancionar la Violencia a Través de IA Generativa

La Cámara de Diputados aprobó reformas para sancionar la violencia mediante la “inteligencia artificial generativa”, la cual debería tener fines de innovación y no para agredir.

La diputada Annia Sarahí Gómez, del Partido Acción Nacional (PAN), habló sobre la importancia y los peligros de este tipo de tecnologías.

La inteligencia artificial generativa es una herramienta extraordinaria, puede abrir oportunidades inéditas para la educación, la medicina, la productividad y la creatividad humana, pero cuando se utiliza para fabricar imágenes íntimas falsas, para humillar, para extorsionar o destruir reputaciones, deja de ser innovación y se convierte en violencia

¿Qué establecen las modificaciones aprobadas?

Las reformas se hicieron para adicionar un párrafo al artículo 20 quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Establece que se sancionará toda conducta dolosa consistente en la generación total o parcial de imágenes, videos o audios de contenido sexual íntimo, que simulen actos sexuales o representaciones de carácter pornográfico de una persona, sin su consentimiento, aprobación o autorización, mediante el uso de medios tecnológicos.

Así como la divulgación, distribución, publicación o compartición de dicho material, aun cuando haya sido creado total o parcialmente mediante dichos medios.

Modificaciones para sancionar el acoso sexual y el acecho

Los diputados también aprobaron modificaciones al Código Penal Federal para sancionar el acoso sexual y el acecho, con penas de uno a tres años de prisión y hasta seiscientos días de multa.

Estas penas aplicarán a quien con fines lascivos acose o intimide de manera reiterada y por cualquier medio, cause a la ofendida algún daño o sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad o alguna alteración en el normal desarrollo de su vida cotidiana.

La pena aumentará hasta en una mitad cuando esta conducta derive de relaciones laborales o se realice con un o una menor de edad.

Entre los 10 dictámenes aprobados también destacan reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para tipificar el acoso sexual y hostigamiento laboral.

Así lo explicó la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar:

Este dictamen tiene un objetivo específico, que es establecer el hostigamiento y el acoso sexual laboral como una falta administrativa grave. ¿Qué significa eso en cristiano? Quiere decir que hoy el acoso y el hostigamiento es una razón de despido en el servicio público después de esta iniciativa

Las reformas fueron avaladas por unanimidad y enviadas al Senado para su análisis.