Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador del estado de Morelos, afirmó en entrevistas con varios medios locales que estaba interesado en postularse para el cargo de próximo jefe de gobierno de la CDMX.

Aunque dejó claro que está interesado en compararse con otros en el proceso interno, el aún en ejercicio gobernador de Morelos afirmó en entrevista que esperará los tiempos marcados por Morena para realizar las encuestas.

No obstante está evaluando la situación y todo lo que respecta a ello, como pedir licencia para dejar su cargo actual.

“Todos tienen aspiraciones a postularse, y bueno, como dice el Presidente esto va a una encuesta, – ¿Usted va a participar en la encuesta en la Ciudad de México? -, sí, me encantaría, pero hay que esperar los tiempos, la verdad me encantaría ir y competir.

“Pedir primero autorización, no sé quién vaya a participar más, mucha gente me conoce, no nada más en la Ciudad de México, en Europa, en el extranjero”, puntualizó.