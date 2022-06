AMLO recibirá a John Kerry para discutir la política energética del país

La Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima no el lunes como había comentado el mandatario federal.

A su salida de Palacio Nacional, el titular de la Segob, Adan Augusto López Hernández precisó que hasta el momento el presidente López Obrador no tenido ninguna reunión de alto nivel con algún funcionario de la Casa Blanca y precisó que la reunión con Kerry será mañana martes por la mañana.

«Viene a lo mismo, a ver cómo se está avanzando a resolver los problemas energéticos», explicó el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

En este sentido, el presidente mencionó que Estados Unidos tiene un problema en materia energética y está pagando actualmente hasta en cinco dólares por un galón de gasolina como producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual está afectando su economía.

El mandatario mexicano aprovechó esta coyuntura para criticar que falló la política para evitar la guerra y también para reprochar que Estados Unidos mande recursos y armas a Ucrania.

“Qué fácil es decir ‘ahí mando tanto dinero para armamento: yo pongo las armas y ustedes ponen los muertos’. Es inmoral”, criticó.

“¿Cuántos desplazados, refugiados? Y agreguen el daño económico, esto que estamos mencionando, los precios de los combustibles en Europa, la inflación. Ya no debe continuar la misma política, se tiene que poner en el centro a la gente, no a las élites, no los intereses de los de arriba, sino pensar en los pueblos”, dijo López Obrador.

Asimismo se refirió a su ausencia en la Cumbre de las Américas y agradeció a los países que confían en México y en la unidad que plantea para Latinoamérica. En este sentido aseguró que el gobierno de Estados Unidos entendió el porqué de su decisión de no acudir al encuentro.

Aseguró que de 30 países que asistieron a la cumbre, 20 se pronunciaron en contra de la exclusión de países como Cuba y que 10 “no dijeron nada y sólo dos estuvieron a favor de la exclusión”.