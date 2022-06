Por José Gregorio Aguilar

A tres meses de que concluya la presente administración estatal, todavía hay adeudos que la Secretaria de Salud mantiene con los trabajadores sindicalizados, denunció Adolfo Sierra Medina.

El secretario general de la Sección 51 del sindicato de los trabajadores de la Secretaria de Salud, puntualizó que además de las 200 bases, también está pendiente de entregar los uniformes 2018 y 2019; gastos de camino para personal de Vectores y vacantes que no se han cubierto.

«Otros son los gastos de camino para el personal de Vectores los uniformes las vacantes y quedan a deber mucho porque no compartieron los contratos para el personal médico de enfermería y administrativo, no compartieron los interinatos. Siempre lo he dicho fue la peor administración de salud que hemos tenido en la historia de Tamaulipas».