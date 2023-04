AMLO felicita a Elena Reygadas por ser nombrada ‘la Mejor Chef del Mundo’

Con un restaurante en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2022, Elena Reygadas se corona como uno de los talentos más importantes de la gastronomía mexicana

Al manifestar que es un «¡Orgullo mexicano!», el Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó este miércoles durante la mañanera a Elena Reygadas, propietaria del restaurante Rosetta en la Ciudad de México, por haber sido nombrada como Mejor Chef Femenina del Mundo 2023 por la lista culinaria internacional The World’s 50 Best Restaurants.

«Aprovecho para felicitar a Elena Reygadas que el día de ayer martes 18 de abril Elena Reygadas fue nombrada la Mejor Chef del Mundo en 2023 es originaria de la Ciudad de México, no voy a decir el restaurante, ya eso se los dejó a ustedes».

«Pero muchas felicidades a Elena Reygadas, nombrada la Mejor Chef en el Mundo en 2023. Nacida en la Ciudad de México ¡Orgullo mexicano!», dijo en conferencia de prensa matutina.

Ayer martes se dio a conocer que la mexicana Elena Reygadas, propietaria del restaurante Rosetta en la Ciudad de México, fue nombrada como Mejor Chef Femenina del Mundo 2023 por la lista culinaria internacional The World’s 50 Best Restaurants.

Con su restaurante Rosetta en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2022 y en el puesto 37 en The Latin America’s 50 Best Restaurants 2022, así como el reconocimiento Veuve Clicquot a la Mejor Chef Femenina de América Latina 2014, Elena Reygadas se corona nuevamente como uno de los talentos más importantes de la gastronomía mexicana.