Victoria se fortalece como polo de inversión: empresas confían en su crecimiento

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Ciudad Victoria se consolida como un punto estratégico para el desarrollo económico en Tamaulipas, así lo aseguró el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, al destacar el interés de empresas nacionales e internacionales por establecerse en la capital del estado.

“Hay inversiones importantes que se están acercando a Victoria. Empresas como Cotsco, Chedraui y Walmart han manifestado su intención de abrir nuevas tiendas, y también hay acercamientos con la industria maquiladora”, afirmó.

Este impulso responde, según el funcionario, a las acciones coordinadas entre el gobierno municipal y estatal, que han generado condiciones favorables en materia de servicios públicos, infraestructura y seguridad.

“Victoria está lista. Tenemos servicios eficientes, agua garantizada, y un plan de obra pública pensado para atraer inversión. Las condiciones están dadas en todos los rubros”, subrayó.

Reséndez Silva destacó que la percepción sobre la ciudad ha mejorado, lo que ha generado mayor confianza entre inversionistas. La ubicación estratégica de Victoria, con conexión al centro del país, puertos y frontera norte, la convierte en un nodo atractivo para el crecimiento industrial y comercial.

“Victoria se está convirtiendo en un polo de desarrollo. Generar economía y fomentar el empleo es nuestra prioridad, y vamos por buen camino”, concluyó.