Victoria fuera del proyecto del tren de pasajeros

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El proyecto del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo no contempla a la capital del estado dentro de su recorrido, confirmó el titular de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Pedro Cepeda Anaya, al señalar que la ruta está definida para avanzar de manera directa de Saltillo a Monterrey y de ahí hacia Nuevo Laredo.

Cuestionado sobre el inicio de los trabajos de esta importante obra de infraestructura, el funcionario explicó que la construcción se realizará en distintos puntos del trayecto. “Según lo que hemos escuchado por parte de la SICT van a abrir varios frentes, no nada más en Saltillo y en Laredo, sino intermedios, va a haber varios frentes de trabajo”, indicó.

De manera puntual, descartó que el tren pueda incluir a Ciudad Victoria como parte de la ruta. “No, no va a pasar por Ciudad Victoria, va directo de Saltillo, Monterrey y luego en Nuevo Laredo”, aclaró.

Con ello, la capital tamaulipeca quedará fuera del trazado del nuevo sistema ferroviario de pasajeros que anunció recientemente la presidenta de la República y que busca mejorar la conectividad en la zona norte del país.