Va Congreso contra multas excesivas de Tránsito

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.–

A pesar de que el Congreso local aprobó la llamada “Ley Grúa” para evitar abusos en los operativos de arrastre vehicular, en esta capital continúan las quejas por multas que alcanzan hasta los 17 mil pesos, principalmente contra conductores ebrios.

La diputada Magaly Deandar reconoció que, aunque la reforma ya fue avalada para evitar afectaciones al bolsillo de los contribuyentes, persisten cobros que la ciudadanía considera excesivos.

Ante este escenario, adelantó que presentó una nueva iniciativa que busca reforzar el marco legal y evitar interpretaciones que permitan a autoridades municipales y empresas de grúas imponer cargos desproporcionados.

“Ya hice otra iniciativa; espero que muy pronto se pueda dictaminar. Vamos a estar apoyando a la gente con todas esas iniciativas para proteger su economía”, declaró.

La legisladora admitió que uno de los principales problemas es la aplicación de la norma, por lo que dijo haber sostenido acercamientos con organismos de derechos humanos para que se sumen a vigilar que no existan vacíos legales que deriven en abusos.

“Invito a todas las personas a las que les ha pasado eso a que se acerquen también con Derechos Humanos cuando las autoridades no quieran respetar la “Ley Grua”, sostuvo.

Sin embargo, también llamó a los ciudadanos a respetar el Reglamento de Tránsito y Vialidad, subrayando que las sanciones tienen un propósito preventivo.

Con la nueva propuesta en puerta, el Congreso podría entrar en una revisión más profunda sobre los topes a las sanciones y la regulación de los servicios de grúas, en un contexto donde la protección de la economía familiar se ha convertido en bandera política.