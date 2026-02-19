Entrega Lalo Gattás calle pavimentada a vecinos de La Libertad

Cd. Victoria, 18 de febrero de 2026.- Tras 44 años de espera, habitantes de la colonia Libertad vieron cumplido su sueño al recibir del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Salvador que abarca una superficie de 2,355.52 metros cuadrados.

“Esta obra, es ejemplo claro de cómo el trabajo en equipo, la gestión e inversión efectiva del recurso público se pueden lograr grandes cosas” expresó Pablo Guerrero, al hablar a nombre de los 8,460 beneficiarios que podrán transitar con mayor comodidad y seguridad por esa vialidad.

Gattás Báez, dijo encabezar un gobierno y Cabildo que trabaja en territorio y privilegia la política social como instruyó la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y lleva a cabo en Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal Anaya con inversión que genera bienestar.

“A nombre de los victorenses, le agradezco al gobernador los dos mil millones de pesos que invirtió el año pasado en obra pública en la Capital de Tamaulipas, de lo cual no hay precedente” dijo Gattás Báez al hacer el corte inaugural del listón de la calle que conecta la Avenida México y Colombia.