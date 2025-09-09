Enrique Jonguitud



Ciudad Victoria, 9 de septiembre.-La diputada local Blanca Anzaldúa Nájera, de Morena, urgió a los organismos operadores de agua (las Comapas) de Tamaulipas a mejorar la gestión del vital líquido y a funcionar con transparencia hacia la sociedad civil.

La legisladora local sostuvo que transparentar los procesos de las Comapas facilitará la integración de la sociedad a la gestión del agua.

Anzaldúa Nájera expuso que se trata de establecer reformas legales que garanticen la distribución del agua en Tamaulipas, evitando que sucedan crisis por causa de las sequías.

Recordó que acceder al agua es un derecho humano y además «se considera un bien de primera necesidad y un elemento natural imprescindible para la configuración de los sistemas medioambientales».

La legisladora local expuso que es necesario que en Tamaulipas las Comapas superen los problemas de disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua».

Anzaldúa Nájera dijo que el Congreso de Tamaulipas respalda la idea de abrir los organismos de agua a la participación social, con el objeto de mejorar sus procedimientos.

La diputada señaló que en Tamaulipas debe realizarse todo lo necesario para prevenir que se repitan crisis del agua en la entidad.