Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de septiembre.-Las lluvias recientes provocaron que la presa La Boca en Nuevo León rebasara su capacidad, lo que obligó a abrir compuertas para liberar el exceso de líquido. El agua es dirigida hacia la presa El Cuchillo, desde donde podría fluir hasta Tamaulipas.

El embalse Rodrigo Gómez, conocido como La Boca y ubicado en el municipio de Santiago, superó el 100 por ciento de su almacenamiento. Por motivos de seguridad, se ordenó su desfogue con el fin de evitar riesgos de desbordamiento.

El excedente viaja hacia la presa El Cuchillo, en el municipio de China, la cual se alimenta del río San Juan y que actualmente mantiene niveles elevados tras las precipitaciones.

De alcanzarse el volumen suficiente en El Cuchillo, la normatividad marca un siguiente paso: enviar agua a la presa Marte R. Gómez, en Camargo, Tamaulipas. “El procedimiento está establecido en la regulación vigente”, explicó personal de la Comisión Nacional del Agua.

Este mecanismo se sustenta en el Tratado de Aguas de 1994, acuerdo que establece cómo se deben manejar los trasvases entre los embalses del noreste del país para equilibrar la disponibilidad del recurso.

En Tamaulipas, productores agrícolas observan con atención el proceso, pues la llegada de agua a la presa Marte R. Gómez resulta vital para mantener los ciclos de riego. “Cada metro cúbico que llega significa esperanza para el campo”, comentaron dirigentes.

Las autoridades federales señalaron que, más allá de la necesidad agrícola, lo prioritario es garantizar la seguridad de la población que habita en las inmediaciones de los embalses, evitando que las presas operen por encima de sus límites.

De esta forma, el exceso de agua que inició en la presa La Boca podría transformarse en un recurso estratégico para el sector agrícola de Tamaulipas, dependiendo del comportamiento de los niveles en El Cuchillo.