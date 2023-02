UNPF recomienda más diálogo entre padres e hijos para identificar riesgos en redes sociales

[ssba]

Por José Gregorio Aguilar

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) Luis Arturo Solís Bravo, recomendó a los papás y mamás en las diferentes entidades del país, esforzarse por ampliar el diálogo y la comunicación con sus hijos a fin de identificar a tiempo riesgos en redes sociales, como los famosos retos virales donde se pone en peligro la vida de los niños.

Expuso que la comunicación efectiva es la mejor herramienta para evitar que los niños y adolescentes participen en ese tipo de retos como el del clonazepam, medicamento controlado que ya ha causado problemas de intoxicación entre los menores que han participado en esa práctica.

“Debemos tener comunicación efectiva los padres me dirán no tengo tiempo trabajo 14 horas tengo doble turno no tengo tiempo de revisar lo que mi hijo ve entonces tenemos que dialogar y aprender a escucharlos ellos tienen muchas cosas que decirnos”

Manifestó que es entendible que muchos padres no tengan tiempo para hablar de ese tipo de cosas con sus hijos, ya sea porque trabajan más de 14 horas o tienen dos trabajos o doble turno, y realmente no les queda tiempo de revisar lo que sus hijos hacen en las redes sociales; pero se necesita esforzarse para tener esa comunicación con los niños antes de que éstos la busquen en otros lados y caigan en los riesgos propios del internet.

“Nosotros por distintas preocupaciones y obligaciones no nos damos tiempo y las consecuencias ahí las vemos porque entonces luego a través de redes sociales ellos buscan un tercero, un par con quien se sientan identificados y como hemos visto, en algunos casos les proponen ese tipo de retos, donde se pone en riesgo la vida de ellos cosa que no debe permitirse”.

Recordó que el reto del clonazepam consiste en consumir dicho medicamento y grabar sus efectos con un grupo de amigos hasta que cada uno se duerme, por lo que resulta ganador el último en hacerlo.

“Como sociedad tenemos que actuar no podemos satanizar las redes sociales tienen cosas buenas nos dan cosas extraordinarias si sabemos utilizarlas de forma positiva pero también las redes sociales si el que busca encuentra si nos ponemos a buscar este tipo de personas que hacen este tipo de llamados para hacer viral esos retos que ponen la integridad física de un ser humano en extremo es algo que no debemos permitir”.