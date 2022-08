UNPF planea interponer amparo Contra desaparición de grados escolares

Por José Gregorio Aguilar

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y otras organizaciones civiles planean interponer un juicio de amparo en contra del Modelo Educativo que la Secretaría de Educación Pública pondrá en marcha en fase experimental en el ciclo escolar que está a punto de iniciar y en el cual se contempla la desaparición de grados escolares.

La oposición a ese plan de estudios, que iniciará en 960 escuelas de todo el país como programa piloto tal como fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, es porque se trata de un modelo ideologizado a la 4 T.

El presidente de la UNPF Luis Arturo Solís, dijo que tanto el director de materiales Educativos, Max Arriaga como la ex secretaria de Educación, Delfina Gómez, violaron la Ley General de Educación y en consecuencia, la sociedad civil agrupada en diversas organizaciones, recurre a su derecho de manifestarse; en este caso, a través de un amparo.

“No estamos de acuerdo y no queremos que nuestros hijos sean ideologizados con ese nuevo modelo educativo porque Max Arriaga lo sustenta en ideología más que sustentarlo en ámbito de carácter científico y pedagógico y no quitaremos el dedo del renglón y vamos a decirlo tal cual queremos educación con calidad basado en la ciencia no en ideologías”.

En su consideración, el plan de estudios propuesto por la SEP es la antesala de un modelo socialista y reafirmó que el niño o alumno ya no es el centro de la educación.

Ya el año pasado las organizaciones que pertenecen a la asociación Educación con Rumbo, interpusieron un amparo en contra de la modificación de los contenidos de 18 libros de texto por lo que sería el segundo recurso que se interpone en contra de la SEP.

El presidente de la UNPF Luis Arturo Solís, lamentó que la SEP esté cerrada al diálogo y se niegue a escuchar a la sociedad civil por lo que no les queda de otra mas que recurrir al poder judicial para revertir esas decisiones unilaterales.

Afirmó que la SEP no está respetando la Ley General de Educación y citó como ejemplo que el director de Materiales Educativos de la SEP Max Arriaga no realizó el procedimiento legal para que ese modelo educativo ideologizado con la 4T se ponga en marcha.