UNPF continuará su lucha para detener distribución de libros de texto en escuelas

Por José Gregorio Aguilar

¿A pesar de que un Tribunal revocó la suspensión que tenía detenida la impresión de los nuevos libros de texto para nivel primaria por parte de La Secretaría de Educación Pública (SEP), la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) advirtió que continuará la lucha para detener la eventual distribución de esos ejemplares el próximo ciclo escolar.

El encargado de despacho de la presidencia nacional de la UNPF, Israel Sánchez Martínez, criticó que la SEP actuara rápidamente para impugnar la resolución del juez, en lugar de corregir lo que está mal; para empezar, que ese material se elaboró sin consultar con la sociedad ni con especialistas.

“El amparo es una suspensión provisional no es objetivo nuestro como tal sino más bien que las autoridades sean conscientes de que este trabajo que han realizado ha sido en opacidad, no sabemos quién o como se realizaron esos materiales ni que contenidos”.

También refirió que la pandemia dejó 5millones de niños que ya no regresaron a las clases y también dejó el 50 por ciento de infraestructura educativa deteriorada, escuelas sin luz y sin agua, por lo que los libros de texto que pretenden distribuir no están acordes a la realidad del país.

“No están acordes a la realidad que vivimos: pandemia nos dejó 5 millones de niños que no regresaron en el ciclo escolar ; en más del 50 por ciento de falta de infraestructura en el país hoy hay escuelas que no tienen ni luz estos contenidos que se anunciaron con bombo y platillo no sabemos que reflejan ni que podemos esperar de ellos”.

La UNPF sigue sosteniendo que los libros fueron elaborados sin la base de programas de estudio ni consultas con maestros, afectan tanto a los maestros como a los alumnos.

Pero también asegura que los libros que la SEP está preparando para el próximo ciclo escolar se encuentran en “clandestinidad”, y que los que sí han salido a la luz presentan importantes deficiencias de forma y modo, que por tanto, podrían ser “sumamente dañinos” para niños y niñas de México.