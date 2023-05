Asegura Yuriria que ella es una presidenta de territorio y no de fotos

Por José Gregorio Aguilar

La presidenta de Morena en Tamaulipas, Yuriria Iturbide Vázquez, respondió a la serie de críticas que se han ventilado en su contra, en las que se señala que prácticamente está ausente del panorama político y que no se le ve en fotos ni en los medios de comunicación.

Yo soy una presidenta de territorio, no de fotos, resumió, luego de aclarar que su trabajo con los militantes y simpatizantes rumbo al 2024, es diario.

Reiteró que en su calidad de presidenta de Morena, está recorriendo los municipios y está teniendo encuentros y reuniones con la militancia y con quienes simpatizan con este proyecto en aras de ese boom que se viene el próximo año.

“Si no me ven en una foto no sucedió, no es así, estoy haciendo recorridos y cercana con la militancias, que merece ser atendida, merece ser escuchada y dándole cause a sus inquietudes”.

Es importante mencionar que al interior de Morena algunos militantes cuestionan la presencia de Yuriria Iturbide en el escenario político, en eventos y en medios de comunicación, pero ella se defiende insistiendo en que no por el hecho de que no la vean en fotos, no sucede.

“Estamos trabajando y organizando los comités, formalizando nuestra estructura territorial, electoral, pero sobre todo, concientizando a la militancia de tener una participación responsable, consciente, llena de principios, ideales y valores”.

Aseguró que Morena en Tamaulipas está transformando la forma de hacer política, dejando esas viejas prácticas que ya no abonan, que se convierten en un círculo vicioso y subrayó que Morena es el partido de la transformación, y con sus acciones lo está demostrando.

Al respecto, también fue contundente al afirmar que en el 2024, Morena arrasará en la entidad pero también aclara que esa confianza no significa que se vaya a sentar y a cruzar de brazos, por el contrario, el trabajo se tiene que fortalecer.

“Esto no significa que debemos sentarnos y cruzarnos de brazos, hay que estar trabajando, organizando, concientizando y listos y puestos para hacer la tarea”.

Por último, Yuriria Iturbide se refirió a la participación de Carlos Canturosas Villarreal a la Senaduría por Tamaulipas, a quien calificó como un militante distinguido y con todo el derecho de contender al cargo que aspire.

Tras aclarar que aún no son los tiempos de hablar de candidaturas ni de encuestas internas, la presidenta de Morena dijo que Canturosas tiene derecho a manifestar sus aspiraciones.

“Al igual que todos los que estén interesados en participar tienen libertad de estar expresando su deseo, de sentirse idóneo para el cargo que mencionan, están todos los militantes en su derecho de hacerlo, Carlos es uno de ellos, pero aun no son los tiempos, aun no viene el registro ni la encuesta interna, que es el método de selección que los estatutos establecen”, concluyó.