Un moribundo PRI dice cerrar filas en torno a Xóchitl

Por José Gregorio Aguilar

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas cerrará filas en torno a la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, luego de que su contendiente Beatriz Paredes decidió bajarse de la contienda electoral tras reconocer que las encuestas y estudios de opinión no la favorecen.

El dirigente estatal de este organismo político, Carlos Solís Gómez, reconoció la grandeza de Beatriz Paredes al declinar a favor de la panista Xóchitl Gálvez.

Adelantó que por ese motivo, y para evitar derroche de recursos se cancela la elección que estaba programada a realizarse el próximo domingo.

Reafirmó que todo el PRI apoyará con todo a la senadora panista para que sea la próxima presidenta de México a quien las las encuestas del Frente Amplio Por México para la definición de su candidata, la favorecen.

“Este esfuerzo consolidado por la sociedad civil, los partidos políticos, en una ruta inédita que se ha dado para llevar a cabo y en donde nuestra amiga Beatriz Paredes llega a la última etapa de la organización del mismo, se ha tomado la decisión conjuntamente con el presidente nacional y con la chingona mujer que es Beatriz Paredes…todo el PRI habrá de apoyar con todo a Xóchitl para que sea la próxima presidenta del México”.

Precisó que después de conocer los resultados de los estudios de opinión de las encuestas a lo largo y ancho del país, “lo que se busca es no lastimar a nadie, se busca no competir entre nosotros, se busca darle fuerza e impulsar lo que las encuestas y estudios de opinión dicen, que tiene una ventaja clara la amiga Xóchitl Gálvez del PAN y que en consecuencia, para evitar gastar o hacer un derroche de recursos, no habrá elección el próximo domingo y a parir de hoy, todos los priistas estamos trabajando para poder hacer que Xóchitl Gálvez sea la próxima presidenta de México”.

Solís Gómez, subrayó que “hay unidad y fortaleza el interior del bloque opositor, donde descartamos las confrontarnos entre los partidos y las organizaciones civiles que participan en este esfuerzos”.

Destacó que entre los acuerdos que tomó la dirigencia nacional de su partido, es que su presidente Alejandro Moreno no busca ser el líder de la cámara de diputados y en ese andar, se ha propuesto a una mujer del PRI para que sea una priista reconocida la próxima presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados federal.