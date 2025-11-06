UAT Inicia Diálogos de Consulta para la Reforma Electoral 2025

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Al abrir la Consulta Ciudadana Diálogos de Consulta para la Reforma Electoral 2025, que arrancó de manera simultánea en seis sedes de nuestra máxima casa de estudios, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la UAT abre sus puertas al análisis y a la reflexión como protagonista de un ejercicio cívico y universitario.

“Hoy, nuestra máxima casa de estudios no solo es anfitrión, sino protagonista de un ejercicio cívico y universitario”, refirió.

Señaló que para la Universidad Autónoma de Tamaulipas es un honor abrir sus puertas al diálogo, al pensamiento crítico y a la participación plural e informada en un tema que forma parte de los cimientos de la vida pública, la reforma electoral.

“Nos reunimos hoy en el Centro de Excelencia de Ciudad Victoria para iniciar estos diálogos sobre la reforma electoral, un ejercicio académico y cívico que busca aportar ideas, análisis y propuestas que fortalezcan el desarrollo democrático de nuestro país”.

Al recalcar que la UAT abre sus puertas al análisis y a la reflexión, añadió; “nuestra universidad está inspirando y transformando. Hoy damos un paso al frente para que nuestras investigadoras e investigadores, nuestros docentes, nuestros y nuestros estudiantes expresen, analicen y aporten.

De este ejercicio, enfatizó el Rector de la UAT, surgirá un documento que en conjunto con otras instituciones de educación superior del país formarán parte de un análisis real, riguroso y ciudadano sobre el rumbo de nuestra democracia.