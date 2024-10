Trabajadores del poder judicial realizan marcha en esta capital, en protesta a la Reforma Judicial

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Hoy martes, poco más de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación del Décimo Noveno Circuito realizaron una marcha por la zona centro de esta Ciudad Capital en protesta a la reforma judicial.

Después de avanzar por el Bulevar Praxedis Balboa, Juan B. Tijerina y la calle Miguel Hidalgo, portando cartulinas con diversos mensajes, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación llegaron a la Plaza Juárez para ocupar la escalinata de Palacio de Gobierno.

El secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito

Juan Gelasio David Márquez López lamentó que aún cuando se han otorgado suspensiones en contra de la reforma judicial éstas no se han acatado, por lo que se promoverían acciones legales.

“Esto ya entró en una batalla legal, ya se han promovido los juicios de amparo correspondientes, se han pronunciado la suspensión, suspensiones que siguen sin acatar las autoridades, no obstante se está analizando la propuesta de ya presentar incidentes relativos a la violación a la suspensión, entonces en ese sentido vamos a seguir efectuando las cuestiones legales correspondientes”, señaló.

Además, dijo, también habrá un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lamentablemente hemos visto demasiadas incongruencias en la reforma judicial, esa es lamentablemente la situación de darle ‘fast track a las cosas”, acotó.

Márquez López mencionó que el Poder Judicial de la Federación continua con la suspensión indefinida de labores por parte de los trabajadores.

“Hasta el momento sigue la suspensión, se está solicitando a los titulares que nos permitan seguir manifestándonos, obviamente no estamos de acuerdo con lo que está pasando, no obstante seguimos trabajando atendiendo los asuntos urgentes”, aclaró.

Cabe señalar que el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito señaló que a nivel mundial los únicos jueces que son elegidos por voto popular son los jueces de paz.

“Lo mismo es en Japón, no hay ningún país que elija a sus jueces federales por voto popular, esto no es una lotería, México no es un laboratorio, ningún mexicano se merece que un servicio técnico que tiene que proporcionarse y más el servicio de justicia sea a través de la suerte, eso la verdad es algo muy peligroso”, dijo para concluir.