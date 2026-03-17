ISSSTE Victoria amanece con mantas de protesta contra su director

Por José Gregorio Aguilar

Martes 17 de marzo del 2026

Desde la noche del lunes, trabajadores del ISSSTE Victoria colocaron mantas en la fachada de la clínica para denunciar favoritismos en la asignación de plazas y exigir la destitución inmediata del director, Carlos Alberto Mendoza Banda.

Los mensajes, visibles desde primeras horas de este martes, acusan “lucro y compadrazgos” en la entrega de puestos de confianza, señalando que se han otorgado plazas a amigos provenientes del IMSS mientras se deja de lado al personal de base capacitado.

“Capacidad y competencia, no por favores personales o externos”, se lee en uno de los pronunciamientos, que además demanda dignidad para la institución y advierte que los trabajadores de base deben ser considerados en primera instancia.

Otra manta dirigida al subdelegado médico estatal, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, pide que la clínica no se convierta en “botín político” y reclama que las designaciones se apeguen al artículo 29 fracción VII del Contrato Colectivo de Trabajo, que reconoce el derecho de los trabajadores de base a ocupar puestos de confianza.

La protesta formal está programada para este martes, pero la colocación anticipada de los carteles desde la noche anterior refleja la inconformidad creciente entre el personal sindicalizado, que busca visibilizar sus demandas ante la ciudadanía.

El golpe más fuerte de la manifestación se dirige contra Mendoza Banda, a quien responsabilizan de prácticas de favoritismo y corrupción en la clínica. Los trabajadores advierten que no se trata de un reclamo aislado, sino de una exigencia colectiva por respeto y transparencia en la institución.