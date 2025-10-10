Temporal en Tamaulipas

Un hombre fue rescatado de las aguas del crecido río San Marcos en Ciudad Victoria este miércoles, en un incidente que forma parte de una serie de afectaciones provocadas por las intensas lluvias en la región. Autoridades estatales y municipales mantienen operativos de auxilio y alertan a la población sobre los riesgos en vialidades y cuerpos de agua.

Rescate en el Río San Marcos

De acuerdo con un reporte del C-4 recibido a las 14:00 horas, elementos de seguridad acudieron al puente de la colonia Moderna, en la calle Jaime Rodríguez Inurrigarro, donde localizaron a Ricardo Mireles Castillo, de 32 años, siendo arrastrado por la corriente. El hombre se mantenía agarrado a un árbol, por lo que los rescatistas lograron auxiliarlo con una soga a las 14:07 horas. La persona rescatada, originaria de la misma colonia, no presentó lesiones.

Contexto Climático y Pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había informado previamente que Tamaulipas enfrentará 48 frentes fríos durante la temporada invernal 2025-2026, un número ligeramente inferior al promedio histórico debido al fenómeno de La Niña. No obstante, el organismo alertó que algunos de estos frentes podrían generar descensos bruscos de temperatura, lluvias intensas, vientos fuertes y heladas, especialmente en las regiones norte y centro del estado.

Afecciones en la Ciudad y Carreteras

Como consecuencia de las precipitaciones, el río San Marcos se desbordó en al menos tres vados que conectan el sector norte y sur de Ciudad Victoria, lo que obligó al cierre de estas vialidades por parte de Protección Civil. Los vados afectados se localizan en la parte posterior del Zoológico de Tamatán, en la colonia Los Pinos y sobre la Avenida del Estudiante.

De manera paralela, se registraron deslaves en la carretera Rumbo Nuevo, vía clave que comunica a la capital con el Altiplano tamaulipeco. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPT) alertó a los automovilistas sobre los riesgos de derrumbes en esta zona serrana y realiza labores de limpieza en coordinación con Conservación de Caminos.

En un incidente vial relacionado, un tráiler de caja cerrada cayó al Río Pilón en el kilómetro 53 de la carretera Victoria-Matamoros. Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero acudió al lugar para atender el percance, del cual no se reportaron heridos.

Operativos de Respuesta

El gobierno municipal de Victoria, encabezado por el alcalde Eduardo Gattás Báez, activó un operativo de auxilio con personal de Protección Civil, Servicios Públicos y Obras Públicas para atender reportes de inundaciones, árboles caídos y vehículos varados. Asimismo, se realizan labores de limpieza de rejillas pluviales y desazolve en vialidades obstruidas.

La Comisión Nacional del Agua (CNA) reportó una precipitación de 54.5 milímetros en las últimas 24 horas en la ciudad, y señaló que la presa Vicente Guerrero se encuentra al 63.3% de su capacidad.

Recomendaciones a la Población

Tanto el SMN como Protección Civil han insistido en la necesidad de que la población se mantenga informada a través de los canales oficiales, extreme precauciones al transitar por carreteras y zonas inundables, y acate las indicaciones de las autoridades para mitigar riesgos durante esta temporada de lluvias y frentes fríos.