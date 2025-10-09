Mensaje de la Secretaría de Educación de Tamaulipas ante Condiciones Climáticas Adversas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA – El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez García, se dirigió a madres y padres de familia, maestras y maestros de la zona sur del estado ante las recientes condiciones climáticas adversas.

Tras mencionar que “las condiciones del clima han sido complicadas en las últimas horas”, Valdez García solicitó mantenerse atentos a los boletines y comunicados oficiales emitidos por Protección Civil del Estado.

“Lo más importante es salvaguardar la integridad de niñas, niños y jóvenes”.

Por tal motivo, señaló que la asistencia a clases presenciales queda a criterio y consideración de los padres de familia y tutores.

Asimismo, destacó que se ha instruido a las autoridades escolares para que, de ser posible, se ofrezca el formato virtual de clases.

Valdez García reiteró que la prioridad del gobierno de Américo Villarreal Anaya es la salvaguardar la seguridad de los estudiantes.

“Por eso confiamos en su responsabilidad para tomar esta decisión siempre velando por el mejor interés para sus hijos”.

Por último, el titular de la SET envió un saludo y un abrazo solidario a madres, padres, maestras y maestros, instando a cuidarse y mantenerse informados durante la contingencia meteorológica en la zona sur del estado.