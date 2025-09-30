Tania Gisela Contreras López asume liderazgo del Poder Judicial en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.– Tania Gisela Contreras López tomó protesta hoy como titular del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, comprometiéndose a convertir la justicia en una herramienta de transformación social y un motor de paz.

En su discurso de toma de posesión, Contreras López destacó que este es el principio de una etapa histórica que marca la refundación del Poder Judicial, sostenida en la voluntad popular.

«Hoy es el día en que la justicia se convierte en una herramienta de transformación social, a partir de hoy la justicia en Tamaulipas emergerá como un verdadero motor de paz», afirmó.

La nueva titular del Poder Judicial enfatizó que su gestión busca dejar atrás una institución que, según sus palabras, estuvo reservada a las élites y al poder económico, perpetuando desigualdades.

«Quienes integramos el nuevo Poder Judicial hemos llegado como resultado de la confianza de un mandato ciudadano que exige dejar atrás una institución que por décadas estuvo reservada solo a quienes podían pagarla, a las élites con influencia y al poder económico, perpetuando con su actuar las desigualdades estructurales que tanto lastiman a este país», señaló.

Contreras López subrayó que su objetivo es devolverle a la justicia su valor y su fuerza transformadora, como elemento esencial de la dignidad humana.

«No venimos a ocupar un puesto, hemos llegado a encabezar una causa, la causa de devolverle a la justicia su valor, su fuerza transformadora, pero sobre todo, su lugar como elemento esencial de la dignidad humana», expresó.

La magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia concluyó afirmando que la refundación del Poder Judicial es un impulso nacional para devolverle al pueblo la justicia.

«La refundación del Poder Judicial es un impulso nacional para devolverle al pueblo la justicia», sentenció.