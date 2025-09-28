Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 28 de septiembre.- Tania Gisela Contreras López asumirá la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas el próximo miércoles 1 de octubre con el compromiso de transformar al Poder Judicial del estado. Su objetivo principal es recuperar la confianza ciudadana, modernizar la institución y erradicar la corrupción.

Contreras López adquirió el compromiso de aplicar una política de “cero tolerancia a la corrupción”. En sus palabras, busca “terminar con las prácticas corruptas dentro del Poder Judicial” y sancionar sin excepción cualquier acto deshonesto.

La transparencia será otra de sus banderas. La futura presidenta afirma que abrirá las puertas del tribunal a la sociedad con una política de rendición de cuentas. “Cada decisión tomada por los magistrados será explicada, justificada y disponible al escrutinio público”, expresó.

Otro de sus compromisos es garantizar la imparcialidad e independencia judicial. Durante su campaña, insistió en que su actuación no responderá a intereses políticos ni de grupos de poder, pues considera que defender la autonomía de los jueces es esencial para una justicia creíble.

Contreras López también promueve lo que llama “justicia con rostro humano”. Señala que el sistema debe acercarse a la gente, escucharla, reparar daños y actuar con sensibilidad social, colocando la dignidad de las personas como prioridad.

En materia de educación jurídica, plantea acercar el conocimiento legal a la ciudadanía. Su intención es que la gente conozca sus derechos, tenga herramientas para exigir justicia y participe activamente en los procesos judiciales.

La futura presidenta se enfocará además en agilizar los tribunales y reducir el rezago, especialmente en asuntos penales y familiares. También impulsará coordinación interinstitucional y programas de formación ética para jueces y magistrados, con énfasis en derechos humanos, género y nuevas tecnologías, consolidando así un Poder Judicial más cercano y confiable.