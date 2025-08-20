Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de agosto.- De acuerdo al Censo de Seguridad Pública Federal y Estatal, difundido por el INEGI, en el 2024 Tamaulipas encabezó el número de enfrentamientos y agresiones en el país de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal, con 240.

La mayoría de estas agresiones fueron contra la Guardia Estatal de Tamaulipas con 223, y en menor medida, contra elementos de la Guardia Estatal con 17. Se trata de incidentes ocurridos durante las labores de patrullaje de las corporaciones

Al comparar el 2024 con 2023, el número de enfrentamientos y agresiones aumentó 18.3 %. Esto revela lo complejo del problema de inseguridad que atravesó Tamaulipas durante el año pasado.

Sin embargo, el Censo señala que durante el 2024, las corporaciones de seguridad federales y estatales no reportaron asaltos en las carreteras de Tamaulipas, lo que deja al estado fuera de las estadísticas oficiales.

En lo que se refiere a tomas de casetas, puentes o carreteras, los datos del INEGI, Tamaulipas se ubica dentro de los primeros 10 lugares con 35 incidentes. Esto pone a la entidad en el lugar número 9 a nivel nacional.

El Censo de Seguridad Pública Federal y Estatal es un informe detallado con un documento de 55 páginas que contiene diversas estadísticas sobre la seguridad. Según el INEGI, el objetivo es proporcionar información que facilite la adecuación o el diseño de políticas públicas.