Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de septiembre.- El Estado de Tamaulipas alista un programa de reforestación que utilizará cápsulas biodegradables con semillas arrojadas desde aeronaves para restaurar áreas dañadas por incendios forestales. La técnica busca acelerar la regeneración de los ecosistemas y ha mostrado resultados positivos en otras regiones del país.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karina Saldívar Lartigue, aseguró que la aplicación de estas técnicas “es un paso hacia la recuperación de las áreas naturales afectadas” y resaltó el compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible.

El proyecto se basa en bombas de semillas que protegen la semilla hasta que las condiciones de humedad y temperatura permiten su germinación. La dispersión aérea facilitará la reforestación en terrenos de difícil acceso donde la siembra tradicional es limitada.

Saldívar Lartigue señaló que los planes de restauración ambiental deben estar respaldados por evidencia científica. “Necesitamos soluciones innovadoras que aceleren los procesos de restauración ecológica”, afirmó.

En los próximos meses se definirán las zonas prioritarias de Tamaulipas para la aplicación del programa, enfocándose en los territorios más afectados por los incendios recientes.

El plan contempla un seguimiento científico para evaluar la germinación y el crecimiento de las plantas, con la intención de consolidar un modelo replicable en otras regiones del país.

Saldívar Lartigue destacó que el lanzamiento de las bombas de semillas representa un enfoque innovador de restauración ecológica, combinando ciencia, tecnología y estrategias de conservación en el estado.