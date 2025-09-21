Auditoría de Tamaulipas revisará a fondo los contratos de aseguradoras con secretarías

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de septiembre.- La Auditoría Superior de Tamaulipas deberá indagar a fondo presuntos actos de corrupción derivados de contratos entre secretarías estatales y aseguradoras privadas, ocurridos durante el sexenio 2018-2022, señaló el diputado Humberto Prieto Herrera.

El legislador explicó que los contratos entre funcionarios públicos y compañías aseguradoras podrían haber ocasionado perjuicios al erario, además de generar beneficios personales a quienes ocupaban cargos oficiales.

«Es cuestión nada más de darle seguimiento al tema, porque hay un tema ahí de posibilidad de actos de corrupción de parte de aseguradoras privadas consultoría de seguridad pública según recuerdo y la secretaría de salud», indicó Prieto Herrera.

El diputado afirmó que la Auditoría Superior ya cuenta con documentación sobre la situación y que ahora corresponde dar continuidad al proceso de investigación.

Prieto Herrera insistió en la importancia de mantener una vigilancia constante para asegurar que los responsables sean sancionados. «Hay que darle seguimiento puntual. Y como siempre lo he dicho, si hay un delito se tiene que pagar y a veces la justicia se tarda en llegar, pero va a llegar como está pasando ahorita», añadió.

La revisión de estos contratos forma parte de un proceso más amplio de fiscalización de la administración estatal, con especial atención en transparencia y rendición de cuentas.

Se espera que la auditoría entregue un informe detallado sobre los acuerdos entre las secretarías involucradas y las aseguradoras, lo que permitirá cuantificar el daño al erario.

Cualquier irregularidad detectada será remitida a las instancias competentes para su sanción, con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana en la administración pública.