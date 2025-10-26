Tamaulipas digitaliza la justicia para acabar con favoritismos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de octubre.- Por primera vez, los expedientes judiciales en Tamaulipas se distribuirán de manera automática entre magistradas y magistrados, sin intervención humana.

La medida busca garantizar transparencia, equidad y eficiencia en la administración de justicia.

La presidenta del Tribunal, Tania Contreras López, calificó el sistema como un paso histórico. “Con este avance, el Poder Judicial fortalece su compromiso con la transparencia y moderniza los procedimientos jurisdiccionales”, señaló.

La implementación forma parte de una reingeniería institucional diseñada para reducir tiempos de espera y erradicar prácticas discrecionales que afectaban la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

El sistema opera en tiempo real y cuenta con protocolos de seguridad que impiden cualquier manipulación. Según funcionarios del Tribunal, esto asegura un reparto imparcial de los casos y mayor eficiencia en la gestión judicial.

Contreras López destacó que la iniciativa refleja el proceso de transformación que atraviesa el Poder Judicial de Tamaulipas, enfocado en innovación y rendición de cuentas.

“Este sistema marca un cambio profundo: una justicia más accesible, cercana y transparente para todos los tamaulipecos”, concluyó la magistrada presidenta.