Los alcaldes deben acercarse más a la ciudadanía, afirma Humberto Prieto

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El legislador Humberto Prieto Herrera urgió a los presidentes municipales a mantener contacto directo con los habitantes para atender sus necesidades de manera inmediata. Señaló que la presencia constante en las colonias no debe ser solo una estrategia política, sino una práctica permanente.

Prieto Herrera subrayó que conocer de primera mano los problemas de las comunidades permite a los alcaldes tomar decisiones más acertadas y oportunas. “Eso debería de hacerse siempre, siempre que esté cerca del pueblo, y sobre todo si eres presidente municipal, saber las necesidades que tiene la gente de sus colonias”, expresó.

El diputado recordó que en administraciones pasadas algunos ayuntamientos organizan jornadas semanales de atención ciudadana en distintas colonias, lo que facilita una comunicación directa con los habitantes. “

En algunos municipios, yo me acuerdo que hacían un día en específico, iban a una plaza de una colonia y así, un día de la semana, y bueno, yo creo que era una buena oportunidad de retroalimentación”, añadió.

Prieto Herrera insistió en que este tipo de acercamiento contribuye a mejorar la gestión pública y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades locales.

El legislador destacó que la atención directa también permite identificar problemas antes de que se conviertan en conflictos mayores, y favorece la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Finalmente, el diputado expresó su deseo de que los alcaldes retomen estas prácticas de proximidad con la población. “Ojalá luego vuelvan a implementar los alcaldes, pero bueno, ya es tema de ellos”, concluyó.