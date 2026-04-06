Sin afectación fauna marina por chapopote en las costas tamaulipecas

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 06 de abril del 2026

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, (Seduma) Karl Heinz Becker Hernández, informó que hasta el momento no se han recibido reportes de afectación a la fauna marina por la presencia de chapopote en el litoral tamaulipeco.

El funcionario explicó que la Secretaría de Marina funge como comandante del incidente y coordina las acciones con los municipios y dependencias estatales. “Nosotros actuamos siguiendo las directrices y requerimientos marcados por la Marina”, señaló.

Las zonas más afectadas han sido entre Aldama y Soto La Marina, donde se han retirado cantidades variables de material, desde 3 hasta 150 kilos en diferentes momentos. También se detectó presencia menor en Matamoros y San Fernando.

El material recolectado se coloca en sitios temporales, mientras que la Federación se encarga de la disposición final, al tratarse de un residuo peligroso. Becker Hernández aclaró que la cuantificación total es difícil, ya que la Marina también realiza brigadas y recibe el producto recolectado para su pesaje.

El secretario insistió en que la prioridad es mantener la coordinación interinstitucional y atender cualquier reporte ciudadano. “Estamos listos para responder, pero hasta ahora no hay afectaciones a la fauna marina”, reiteró.

La presencia de chapopote en las costas tamaulipecas ha encendido alertas, pero las autoridades confían en que la respuesta conjunta permitirá mitigar riesgos y garantizar la protección ambiental en la región