\n\n

Sin afectación fauna marina por chapopote en las costas tamaulipecas

  • lunes, 6 de abril de 2026

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 06 de abril del 2026

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, (Seduma) Karl Heinz Becker Hernández, informó que hasta el momento no se han recibido reportes de afectación a la fauna marina por la presencia de chapopote en el litoral tamaulipeco.

El funcionario explicó que la Secretaría de Marina funge como comandante del incidente y coordina las acciones con los municipios y dependencias estatales. “Nosotros actuamos siguiendo las directrices y requerimientos marcados por la Marina”, señaló.

Las zonas más afectadas han sido entre Aldama y Soto La Marina, donde se han retirado cantidades variables de material, desde 3 hasta 150 kilos en diferentes momentos. También se detectó presencia menor en Matamoros y San Fernando.

El material recolectado se coloca en sitios temporales, mientras que la Federación se encarga de la disposición final, al tratarse de un residuo peligroso. Becker Hernández aclaró que la cuantificación total es difícil, ya que la Marina también realiza brigadas y recibe el producto recolectado para su pesaje.

El secretario insistió en que la prioridad es mantener la coordinación interinstitucional y atender cualquier reporte ciudadano. “Estamos listos para responder, pero hasta ahora no hay afectaciones a la fauna marina”, reiteró.

La presencia de chapopote en las costas tamaulipecas ha encendido alertas, pero las autoridades confían en que la respuesta conjunta permitirá mitigar riesgos y garantizar la protección ambiental en la región

 

También te puede interesar

Bancos de materiales en Tamaulipas operan sin regulación adecuada

  • 30 de marzo de 2026

Avanza Tamaulipas hacia un sistema de monitoreo de calidad del aire en 2026

  • 5 de enero de 2026

Impacto desde el espacio: SpaceX en la mira por daños ambientales en Tamaulipas

  • 6 de agosto de 2025

Renuevan programa de manejo de la Reserva de la Biósfera El Cielo

  • 29 de junio de 2025

Elige Conagua al San Marcos para proyecto de saneamiento

  • 15 de mayo de 2025

Envía un comentario

Twitter