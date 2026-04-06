Secretaría de Salud alcanza 82% de cobertura en vacunación

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 06 de abril del 2026

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que la campaña de vacunación ha tenido una respuesta muy positiva por parte de la población, alcanzando ya un 82% de cobertura de la meta federal de 598 mil dosis.

“Ha sido excelente la participación de la ciudadanía, y vamos a continuar hasta llegar a la meta, muy probablemente antes de lo previsto”, señaló la funcionaria, al destacar que el operativo se mantiene activo en todo el estado.

Hernández Campos subrayó que, pese a que Tamaulipas se encuentra rodeado de entidades con brotes de sarampión y otras enfermedades, hasta el momento se mantienen cero casos en la entidad. “No debemos bajar la guardia, sobre todo ahora con la afluencia de visitantes por las vacaciones”, advirtió.

Saldo del periodo vacacional

Respecto al saldo del periodo vacacional de Semana Santa, la secretaria informó que se registraron 211 incidentes atendidos por las líneas de emergencia, de los cuales 141 fueron canalizados al Centro de Respuesta de Urgencias Médicas. Lamentablemente, se reportaron cuatro defunciones, dos por accidentes automovilísticos y dos por ahogamiento, en Altamira y Rio Guayalejo

La funcionaria recomendó a la población evitar manejar cansados, no ingresar a cuerpos de agua bajo los efectos del alcohol y acudir únicamente a centros recreativos supervisados. “La prevención es clave para evitar tragedias y problemas de salud, sobre todo gastrointestinales”, dijo.

El operativo de salud también incluyó la atención de 600 consultas en centros de salud, principalmente por padecimientos gastrointestinales, además de 35 accidentes con 65 lesionados, de los cuales nueve requirieron atención prehospitalaria.

Finalmente, Hernández Campos aseguró que el despliegue en carreteras y centros turísticos continuará de manera constante, intensificándose en temporadas de alta movilidad. “Nuestro plan es mantener este operativo de forma continua para proteger la salud de los tamaulipecos”, concluyó