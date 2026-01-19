SET reconoce casos de riesgo en escuelas; dos trabajadores canalizados en seis meses

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La subsecretaria de Educación Básica de Tamaulipas, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, reconoció que en el sistema educativo estatal se han detectado casos de riesgo relacionados con posibles agresores sexuales en planteles escolares. En los seis meses que lleva en funciones, dijo, se han canalizado dos casos en primarias, los cuales fueron atendidos por la Dirección Jurídica y posteriormente por Recursos Humanos del Gobierno del Estado.

La funcionaria subrayó que existe un filtro de evaluación constante para todo el personal que ingresa a las escuelas, incluyendo maestros, administrativos y personal de apoyo. “Los docentes pasan varios exámenes, y los directores evalúan de manera permanente al personal de apoyo. Cuando hay alguna anomalía, se nos reporta de inmediato”, explicó.

De los Reyes Vázquez admitió que el problema debe reconocerse para poder atenderse. “El problema que no se reconoce, no se atiende. Nosotros lo estamos atendiendo, pidiendo información siempre a jefes de sector, supervisores y directores para que estén atentos”, señaló.

En cuanto a la posibilidad de aplicar exámenes preventivos a todo el personal, como ocurre en el sector salud, la subsecretaria sostuvo que las evaluaciones se realizan “cuando se requiere”, es decir, cuando se presenta un caso. Sin embargo, insistió en que los directores mantienen vigilancia constante sobre quienes trabajan en las escuelas.

Respecto al papel del sindicato, la funcionaria destacó que ha sido colaborativo y no ha obstaculizado las investigaciones ni las medidas de seguridad. “El sindicato ha acompañado la tarea educativa y no se ha negado nunca. Si se presentaran casos de rescisión de contratos, tendría que intervenir para defender a sus maestros y personal de apoyo”, dijo.

La subsecretaria enfatizó que la prioridad de la Secretaría de Educación es la integridad física de niñas y niños, por encima de cualquier otra consideración. “Nuestra función es la defensa de los derechos de los estudiantes y garantizar una educación de calidad”, afirmó.

Con este reconocimiento oficial, la SET abre un debate sobre la necesidad de reforzar los filtros de ingreso y permanencia en las escuelas, para evitar que casos aislados se conviertan en riesgos mayores. La vigilancia constante y la colaboración sindical serán claves para mantener la confianza de las familias en el sistema educativo.