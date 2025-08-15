SET amplía cobertura en media superior y superior con nuevos planteles, becas y universidad gratuita

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, anunció una serie de acciones para fortalecer la cobertura educativa en Tamaulipas, especialmente en el nivel medio superior y superior.

Entre las medidas destacan la construcción de un nuevo edificio para el CEMAR 43 en Altamira, que hasta ahora operaba en instalaciones prestadas, y la reconversión de la Secundaria Técnica México 2000 en Nuevo Laredo para funcionar como Telebachillerato vespertino. Además, se inauguró el CBTIS 302 en Reynosa, con carreras en inteligencia artificial, robótica y semiconductores.

También se instalará una sede de la Universidad Rosario Castellanos en Altamira, con ocho carreras gratuitas en modalidad cuatrimestral. El predio será donado por el municipio y busca garantizar acceso a la educación superior sin exclusiones. Valdez García subrayó que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el gobernador Américo Villarreal están comprometidos con que “nadie se quede fuera”.

En materia de becas, se entregarán 95,862 apoyos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, 36,370 becas Benito Juárez para preparatoria, y apoyos para universitarios a través del programa Jóvenes Consiguiendo el Futuro.

A nivel estatal, el ITABEC complementará con becas de 2,500 pesos dos veces al año en programas como Avanza, Inclusión, Voluntad y Trabajo, Futuro Tamaulipas y Esperanza de Tamaulipas. El secretario destacó que nunca antes se había alcanzado este nivel de apoyos directos a las familias.