Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Escuela Secundaria General número 6 “Profesor Rigoberto Castillo Mireles” anunció la realización del evento “Corriendo, Bailando y Boxeando por la paz”, que se llevará a cabo este viernes 17 de abril a las 9:00 horas en la explanada de la institución.

En rueda de prensa, directivos y docentes de la institución presentaron el proyecto que busca promover el deporte, la salud y la cultura de paz entre los estudiantes.

El director Karl Marx Covian Aguilera explicó que el evento busca promover la vida saludable, la educación y cultura de la paz, las buenas costumbres, el deporte y el trabajo en equipo, en congruencia con los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana y el plan y programa de estudios vigente.

“Estamos muy contentos y orgullosos de contar con la colaboración del personal de ambos turnos, alumnos, padres de familia e invitados especiales”, expresó el director, quien reconoció en particular la coordinación del campo formativo de Ética, Naturaleza y Sociedades, que integra las disciplinas de Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética como eje organizador del evento.

Por su parte, el maestro Omar Constantino, docente de Artes de la institución, detalló que el proyecto nació ante la necesidad de atender problemáticas que enfrentan los jóvenes, como las adicciones, la desintegración familiar y el uso inadecuado de redes sociales.

“Queremos darles más foco a nuestros alumnos talentosos. En esta escuela tenemos seleccionados a nivel estatal y nacional en fútbol americano (tochito), atletismo y box”, señaló Constantino, al destacar que la actividad está principalmente dirigida a tercer grado, aunque involucra a toda la comunidad escolar.

El evento contará con la participación de alumnos, maestros, prefectos, orientadoras, madres y padres de familia, abuelos y miembros de la sociedad civil. Entre los invitados especiales se encuentra el señor José Manuel González Lerma, de Sonora Karma, quien se sumó al proyecto al conocer su propósito, por lo que el

evento concluirá con un baile con música en vivo en donde además de Sonora Karma participará en el elenco artístico Grupo Motivos.

La Secundaria General N° 6 invitó a la ciudadanía a ser testigos de este esfuerzo colectivo este viernes 17 de abril a partir de las 9:00 de la mañana.