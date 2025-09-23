Secretaría de Educación confirma que no hay antecedentes contra director del CETIS; continúa en funciones

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que no existen antecedentes de acoso contra el director del CETIS involucrado en el conflicto ocurrido en Tampico.

A pesar de las denuncias públicas y el zafarrancho registrado en el plantel, el funcionario confirmó que el directivo continúa en funciones mientras se desarrolla la investigación.

Valdez García explicó que autoridades federales, incluyendo el director general de los CETIS, acudieron al plantel para reunirse con padres de familia, docentes y directivos. La indagatoria está a cargo de la Fiscalía General de la República y del área jurídica de los Cbtis

Lo que dio la investigación es que no hay antecedentes. La situación parece derivarse de conflictos internos entre docentes”, señaló el secretario. También indicó que se reforzarán medidas de vigilancia en entradas, salidas y recreos, además de implementar formación adicional para prevenir acoso y violencia escolar.

Respecto a los estudiantes involucrados en este lamentable suceso, el funcionario dijo que los alumnos siguen tomando clases de manera normal «se protege el derecho de los alumnos a la educación pero que desde luego se verá que tipo de correctivos sin que sea la separación definitiva Pero que tipo de correctivos se aplicará si resultan responsables».

Las clases en el CETIS se reanudaron con normalidad desde el viernes, tras un día de suspensión en modalidad virtual.

No habrá ajustes al presupuesto educativo estatal, confirma Valdez García

En otro tema, el secretario de Educación informó que no se contempla un ajuste al presupuesto estatal en materia educativa. Aunque este lunes se realizará una reunión con los 77 directores de la Secretaría para analizar el nuevo programa sectorial federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, los cambios serán de alineación estratégica, no de recorte.

El nuevo programa federal refuerza tres líneas principales: cobertura en nivel preescolar, infraestructura escolar y aprendizajes fundamentales. En ese marco, Tamaulipas requerirá alrededor de 960 millones de pesos adicionales en infraestructura durante los próximos tres años, además de lo ya contemplado en programas como “La Escuela es Nuestra” y el Fondo de Aportaciones Múltiples.

Valdez García adelantó que el gobernador Américo Villarreal está dispuesto a complementar los recursos para que todas las escuelas del estado alcancen condiciones de dignidad en servicios básicos antes de concluir su administración.