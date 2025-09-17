Se acumulan 5 renuncias de jueces electos en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de septiembre.-Este miércoles se registró la quinta renuncia de un juez electo por lo cual el Instituto Electoral de Tamaulipas tendrá que llamar a 5 suplentes para que asuman el cargo.

La renuncia de Jesús Terán Martínez como juez de primera instancia en materia laboral fue recibida por la Diputación Permanente del Congreso del Estado.

Está renuncia se suma a 4 que se conocieron la semana pasada, todo en vísperas de la renovación del Poder Judicial de Tamaulipas que ocurrirá el próximo 1 de octubre

Los únicos motivos que han argumentación los jueces renunciantes son cuestiones de carácter personal o incompatibilidad con otro puesto de trabajo.

El juez que renunció había sido electoral para el Distrito Judicial de Reynosa. Fuentes oficiales del Congreso comunicaron que antes del 1 de octubre podrían registrarse otras renuncias, situación que, sin embargo, no está confirmada.

La renuncia comunicada al Congreso del Estado obliga a que sea el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) el organismo que designe a los nuevos 5 jueces y juezas que sustituyan a quienes renunciaron.