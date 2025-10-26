Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de octubre.- La Capilla de los Músicos Santa Cecilia, en la colonia Ampliación Nuevas Playas, amaneció vacía: su campana de bronce, histórica y emblemática, había sido robada en plena madrugada. La desaparición de la campana ocurre justo antes de la tradicional celebración del 22 de noviembre, cuando músicos y feligreses se reúnen para la verbena, el baile y la misa en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos.

La noticia ha generado consternación entre los habitantes, que no podían creer que alguien osara llevarse un símbolo tan valioso para la comunidad.

“Los amantes de lo ajeno se la llevaron, dejándonos sin uno de nuestros tesoros más queridos”, lamentaron vecinos, que temen que por primera vez en muchos años la campana no suene durante la festividad.

La Capilla no es solo un lugar de culto, sino un espacio de tradición y memoria histórica para los músicos locales, quienes ahora ven amenazada una de sus principales celebraciones. La ausencia del histórico instrumento ha encendido la indignación y la tristeza de los feligreses.

Los músicos y vecinos hicieron un llamado urgente a quien tenga información sobre el paradero de la campana o a quien la haya sustraído, para que la devuelva y pueda regresar a su sitio original.

“Esa campana no tiene precio material, tiene un valor sentimental y espiritual para todos nosotros”, expresaron algunos vecinos, mientras se organizan para intentar recuperarla antes de la festividad.

Las autoridades religiosas y la comunidad esperan que el histórico instrumento de bronce sea localizado a tiempo, para que el sonido que ha marcado durante décadas el inicio de las celebraciones vuelva a escucharse el próximo 22 de noviembre.