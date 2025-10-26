Ingresos de maquiladoras en Tamaulipas caen en agosto tras breve repunte

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 26 de octubre.– Los ingresos de las maquiladoras inscritas en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) en Tamaulipas cayeron en agosto en mil 088 millones 405 mil pesos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tras un repunte en julio, cuando los ingresos alcanzaron 28.5 mil millones de pesos, las cifras regresaron a la baja en agosto, con 27.4 mil millones, lo que representa una disminución mensual de 3.8 por ciento.

La caída afectó tanto a los ingresos provenientes del extranjero, que bajaron de 19.9 a 19.4 mil millones de pesos, como a los nacionales, que se redujeron de 8.6 a 8.0 mil millones, un desplome de 6.7 por ciento. En términos absolutos, la contracción fue de 574 millones 531 mil pesos para ingresos nacionales y 513 millones 874 mil para los internacionales.

El INEGI destacó que esta baja interrumpe una breve recuperación tras tres meses consecutivos de caída entre abril y junio, cuando los ingresos habían descendido hasta 24.4 mil millones de pesos.

Pese a la contracción mensual, el balance anual muestra un crecimiento: los ingresos de agosto representan un aumento de 8.1 por ciento frente al mismo mes de 2024, es decir, 2 mil 048 millones de pesos más.

El reporte refleja la volatilidad del sector maquilador en Tamaulipas, donde los ingresos dependen tanto de la demanda nacional como de la exportación, y subraya la necesidad de estrategias para consolidar la recuperación.