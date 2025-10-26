Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 26 de octubre.– Los ingresos de las maquiladoras inscritas en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) en Tamaulipas cayeron en agosto en mil 088 millones 405 mil pesos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Tras un repunte en julio, cuando los ingresos alcanzaron 28.5 mil millones de pesos, las cifras regresaron a la baja en agosto, con 27.4 mil millones, lo que representa una disminución mensual de 3.8 por ciento.
La caída afectó tanto a los ingresos provenientes del extranjero, que bajaron de 19.9 a 19.4 mil millones de pesos, como a los nacionales, que se redujeron de 8.6 a 8.0 mil millones, un desplome de 6.7 por ciento. En términos absolutos, la contracción fue de 574 millones 531 mil pesos para ingresos nacionales y 513 millones 874 mil para los internacionales.
El INEGI destacó que esta baja interrumpe una breve recuperación tras tres meses consecutivos de caída entre abril y junio, cuando los ingresos habían descendido hasta 24.4 mil millones de pesos.
Pese a la contracción mensual, el balance anual muestra un crecimiento: los ingresos de agosto representan un aumento de 8.1 por ciento frente al mismo mes de 2024, es decir, 2 mil 048 millones de pesos más.
El reporte refleja la volatilidad del sector maquilador en Tamaulipas, donde los ingresos dependen tanto de la demanda nacional como de la exportación, y subraya la necesidad de estrategias para consolidar la recuperación.