Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de marzo.- Aunque la participación en las urnas sigue por debajo del promedio nacional, en Tamaulipas seis de cada diez ciudadanos mantienen confianza en las autoridades electorales, según datos oficiales.

El Instituto Nacional Electoral informó que el 65.1 por ciento de la población en el estado confía en los organismos encargados de organizar los comicios, tanto a nivel federal como local.

El reporte fue presentado por la Junta Local del organismo como parte de un análisis integral sobre el comportamiento electoral, donde se incluyen factores sociales y demográficos.

Entre los indicadores, se destaca que la tasa de analfabetismo en Tamaulipas se ubicó en 2.57 por ciento en 2024, lo que refleja condiciones relativamente favorables frente a otras entidades.

No obstante, el informe advierte una baja presencia estadística de población indígena y afrodescendiente en los distritos electorales, pese a que estos grupos sí existen en el estado.

En ese contexto, se detalla que el 0.88 por ciento de la población habla alguna lengua indígena, siendo el náhuatl la más extendida en territorio tamaulipeco.

En cuanto a la participación, las últimas elecciones federales registraron un 55.4 por ciento de votación, por debajo del promedio nacional de 59.7 por ciento, lo que evidencia el reto pendiente de incentivar la asistencia a las urnas en próximos procesos.