Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de marzo.- El agravamiento en la escasez de agua en Tamaulipas quedó evidenciado con la más reciente actualización del Semáforo del Agua, que elevó a 12 municipios a nivel rojo y mantiene bajo presión a gran parte del estado.

La clasificación, vigente desde el 20 de marzo, fue definida tras la Vigésima Quinta Reunión del Comité del Semáforo del Agua, donde se evaluó el balance de las principales cuencas y la disponibilidad del recurso en cada región.

El informe establece que 17 municipios se encuentran en color amarillo, lo que indica una disponibilidad media pero con riesgo de deterioro si no se reducen los niveles de consumo en el corto plazo.

En tanto, 14 municipios permanecen en verde, con condiciones estables en el suministro, aunque bajo monitoreo ante posibles cambios derivados de la presión sobre las fuentes de abastecimiento.

Los municipios en rojo son Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Mier, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tula, Valle Hermoso y Victoria, donde el nivel de agua es limitado y se prevé la aplicación de medidas más estrictas.

En amarillo se ubican Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güemez, Méndez, Jiménez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando, San Nicolás y Villagrán, municipios que enfrentan un escenario de riesgo si persiste la demanda.

En verde aparecen Aldama, Altamira, Tampico, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl, donde el suministro se mantiene por ahora, aunque especialistas advierten que la estabilidad podría ser temporal ante las condiciones actuales.