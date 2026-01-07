Resienten comercios de Victoria el golpe de la cuesta de enero

El inicio del 2026 deja calles vacías y ventas deprimidas tras el gasto excesivo de diciembre.

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de enero .- El comienzo del 2026 exhibe con claridad los efectos de la llamada cuesta de enero en Ciudad Victoria, donde las calles del primer cuadro de la ciudad registran menor movimiento y una notoria ausencia de compradores.

Después de los elevados gastos realizados en diciembre del 2025, numerosas familias optaron por apretar sus presupuestos, una decisión que se reflejó de inmediato en banquetas semivacías y negocios con baja afluencia de clientes.

Comerciantes del centro señalaron que el arranque del año ha sido más lento de lo esperado, con ventas inferiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior, sobre todo en giros como ropa, calzado y artículos no esenciales.

En avenidas que tradicionalmente concentran gran actividad comercial, el tránsito peatonal y vehicular disminuyó de manera considerable, marcando un fuerte contraste con el cierre de año, cuando las compras de temporada saturaron la zona.

La contracción del consumo también alcanzó a pequeños negocios y puestos semifijos, cuyos propietarios reconocen que enero suele ser un mes complicado, aunque en este inicio de año el impacto se ha sentido desde los primeros días.

A esta situación se suman factores como el endeudamiento familiar, el pago de tarjetas de crédito y otros compromisos financieros adquiridos en diciembre, que obligan a priorizar gastos básicos y posponer compras adicionales.

Pese al escenario adverso, comerciantes mantienen la expectativa de que la actividad económica comience a recuperarse conforme avance el mes, aunque admiten que la cuesta de enero se ha consolidado como un obstáculo recurrente para el comercio en la capital del estado.