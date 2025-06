Reporta INE 99.3% de Casillas Instaladas en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de junio.-

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas informó que el 99.3% de las casillas para la jornada electoral del 1 de junio ya están instaladas, con solo 17 pendiente

De esta manera el primer reporte oficial señala que se han resuelto la mayoría de los incidentes, muchos relacionados con errores de los funcionarios de casilla.

Sergio Ruiz Castellot, delegado del INE en Tamaulipas, compartió una actualización sobre la instalación de casillas en el estado,»No necesariamente quiere decir que no estén instaladas las casillas del día primero de junio. El reporte me marca que tenemos 99.31% de casillas instaladas,».

También refirió»ste reporte me dice que si tenemos 2,449 casillas instaladas de 2,466, son 17 menos. Seguramente una actualización en unos minutos me mostrará más. Esto es porque se está reportando apenas. Me faltaban antes de la actualización y es en el 01, ya me faltan 9 en el 07 que es la ribereña».

Respecto a los incidentes reportados, Ruiz Castellot señaló que la mayoría se han solucionado, «Funcionarios, la mayoría de ellos se han solucionado o sin mayor contratiempo, algunos errores atribuibles al tema del funcionario de casilla con la cantidad de documentación que no dio una boleta y cuestiones así «.