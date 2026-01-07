Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de enero.- La presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas alista una iniciativa para modificar la distribución interna del trabajo judicial, con el objetivo de reducir rezagos y aprovechar mejor los recursos humanos y materiales.

La presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras López, explicó que el proyecto se encuentra en su etapa final y responde a un análisis permanente sobre la operación de los juzgados y tribunales en la entidad.

“En el poder judicial estamos concluyendo ya para esa misma semana la presentación de una iniciativa que tiene que ver precisamente con este esfuerzo que hacemos de manera permanente en el equilibrio de las cargas de trabajo, tratando de hacer más eficientes los recursos materiales y humanos que tenemos”, señaló.

La magistrada indicó que los ajustes no se limitan a la reasignación de personal, sino que incluyen una revisión de la organización territorial de las distintas materias que atiende el Poder Judicial.

“Por eso estamos generando esta dinámica y también la que tiene que ver con la distritación en las diferentes materias”, explicó, al referirse a la necesidad de redistribuir asuntos entre órganos jurisdiccionales.

Detalló que la iniciativa otorgará mayores facultades al órgano de administración para realizar cambios en la integración de distritos, con el fin de lograr un reparto más equilibrado del trabajo.

“Permitirá hacer estos cambios de inscripciones de distritos para generar este equilibrio de las cargas del trabajo”, puntualizó.

Contreras López recordó que este jueves 8 de enero se cumplen los primeros 100 días de su gestión al frente del Poder Judicial de Tamaulipas, periodo que calificó como positivo y del que adelantó que se darán a conocer resultados y avances institucionales.