Relatos del entrecalles lanza segunda edición

Por: Sergio Rivas

Tras el éxito del primer evento de “Relatos entre calles” coordinado por Adrián Chávez con el apoyo de Arey Hernández en donde se contó con una participación de aproximadamente 250 personas, ambos victorenses optaron por lanzar la segunda edición del evento.

La presentación se llevó a cabo el viernes 3 de octubre en el parque de la loma, donde tuvieron una participación de más de 100 personas. Nuevamente, se dedicaron anteriormente a recolectar experiencias de victorenses para poder exponerlas entre los oyentes, además de dar un espacio libre para quienes desearan hablar a viva voz.

En su página «Relatos del entrecalles» mencionan que se tuvo también la visita de una angelóloga para dar una demostración de su trabajo en la lectura del tarot.

Si deseas vivir alguna experiencia espeluznante y no has tenido la oportunidad de ir, aprovecha del 17 al 19 de noviembre en el Zoológico Tamatán con Boo en el Zoo, pues Relatos del entrecalles tendrá ahí mismo un espacio para participar. Y sigue su página de Facebook para que no te pierdas ningún evento futuro que realizarán.