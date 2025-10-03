Refrendan en Mesa de Seguridad el compromiso por la paz en Ciudad Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Por instrucciones del edil capitalino, Eduardo Abraham Gattás Báez, la Mesa de Seguridad Municipal continúa siendo un espacio clave de diálogo y colaboración entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y las fuerzas de seguridad para mantener la tranquilidad en la capital tamaulipeca.

Durante la sesión número 52, el alcalde “Lalo” Gattás destacó que, este mecanismo ha sido fundamental para coordinar acciones y atender de manera oportuna los retos en materia de seguridad.

“La Mesa de Seguridad Municipal sigue siendo un espacio clave de diálogo y colaboración. En su sesión anterior, refrendó el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y de nuestras fuerzas de seguridad para fortalecer la paz en Victoria”, expresó el presidente municipal.

El munícipe subrayó que la participación conjunta de corporaciones estatales, federales y municipales ha permitido reforzar las estrategias de prevención y vigilancia, con el objetivo de salvaguardar a las familias victorenses.

“Con unidad y compromiso seguimos construyendo una ciudad más segura para todos”, puntualizó.

Dijo que su administración continuará trabajando de forma coordinada para consolidar un entorno de paz y confianza, que contribuya al bienestar y desarrollo de la capital de Tamaulipas.