Reconciliación y reconstrucción social para solucionar conflicto de maestros, propone Ramiro Ramos

Por José Gregorio Aguilar

En Tamaulipas tenemos que lograr la reconciliación y reconstrucción social afirmó el presidente de la fundación Colosio Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas al referirse al conflicto magisterial que mantiene paralizado el servicio educativo por falta de acuerdo entre el sindicato y las autoridades de educación.

“Es algo que he promovido desde hace un par de año en donde la idea es que no existan conflictos, pero no solo que no existan, sino que se anticipe y que cuando surjan se puedan solucionar rápidamente”.

Al respecto, explicó que la reconciliación tiene que ir acompañada por la reconstrucción social y en ese camino y en ese proceso está la educación, “necesitamos una educación de calidad, maestros atendidos, bien pagados y un gobierno que haga la parte que le corresponda”.

Dijo que resulta lamentable que Tamaulipas se encuentre en un paro de labores por parte de los maestros debido a la falta de acuerdos; por ello, y debido a que los principales afectados son los niños el futuro del país, es necesario atender las causas de raíz y para ello forzosamente se requieren recursos suficientes para solventar todas las necesidades que se tienen en las escuelas.

“Es lamentable que estemos en un paro de escuelas públicas por falta de un acuerdo y que este dañando a los niños por eso mi llamado es la reconciliación y a la reconstrucción social, es decir, ponerse de acuerdo pero solucionar los problemas de base, si dijeron que las causas de los problemas de la violencia en la educación pues hay que atender la educación y la educación es invertir en infraestructura, regresar a las escuelas de tiempo completo, pagar bien a los maestros, capacitarlos y también hacer un proceso de evaluación de la educación”.

Por último, Ramiro Ramos estableció que “tenemos en Tamaulipas un promedio educativo de 9 años ya no podemos seguir así necesitamos incrementarlo cuando menos a 12 y esperemos que este conflicto se termine pronto.