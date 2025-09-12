Ramiro Ramos acusa a Morena de “comprar políticos” y distorsionar el ejercicio del poder

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 11 de septiembre del 2025.

El presidente de la Fundación Colosio en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, lanzó una crítica directa al gobierno de Morena, acusándolo de “comprar funcionarios del PRI” mediante ofrecimientos de embajadas, consulados y cargos públicos, en lugar de construir cuadros propios.

“Prefieren llevarse a la nómina a ex priistas y ex panistas porque no les alcanzan sus virtudes ni capacidades para formar gobiernos con principios”, declaró.

Ramos Salinas señaló que, aunque la Constitución permite al presidente formar gobiernos de coalición, Morena ha optado por presionar a militantes de otros partidos para que renuncien a su ideología, en lugar de respetar la pluralidad política.

“No tienen principios, porque si los tuvieran, no harían esto. Hay que recordarles que existe un instrumento legal para gobernar con otras fuerzas sin torcer la ley.”

El dirigente priista también se refirió a la reciente cercanía entre gobernadores del PRI ( Durango y Coahuila) con la presidenta Claudia Sheinbaum, aclarando que una buena relación institucional no implica una ruptura partidista como algunos medios nacionales lo han hecho ver.

“Nosotros los priistas somos institucionales. Hemos convivido con gobiernos del PAN y de Morena, pero nunca como ahora se ha visto esta práctica reiterada de comprar políticos.”

Finalmente, Ramos Salinas advirtió que esta estrategia de cooptación no solo debilita a los partidos, sino que distorsiona el ejercicio del poder público, al convertir la política en un mercado de intereses.