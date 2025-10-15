QUIROGA ALVAREZ: “Ya no hay peligro el Pánuco desfogará al Mar “

*El impacto de la avenida provocará anegaciones en 7 colonias de Tampico y 132 familias de Ciudad Madero que habitan en la margen izquierda del afluente.

*Llegará Cresta del Pánuco a la Zona Sur el Fin de Semana; Será Continúa y sin Riesgo Mayor

La creciente que trae el Río Pánuco llegará a Tampico y Madero de manera paulatina y se estima el impacto para el fin de semana «pues el cauce que trae no subirá repentinamente», señaló el Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, al encabezar una reunión de trabajo con alcaldes de la zona sur con el objetivo de conocer y evaluar el impacto que tendrá en la población.

En conferencia de prensa, luego de participar en una reunión evaluatorias sobre el comportamiento que trae el Río Pánuco, el funcionario estatal dejó claro que no debe haber alarma en la población que habita cerca de la margen izquierda del afluente, ya que dicha avenida llegará de manera continua y lenta.

Explicó, que afortunadamente para la zona metropolitana dejó de llover y eso significa que la condición de desfogue de la creciente hacia el mar será sin ningún problema, aunado a qué el fenómeno cíclico de la «pleamar» en el Golfo de México se suscitó el pasado 7 de Octubre.

«Y no hay peligro de taponamiento en el desfogue del Rio Pánuco hacía el mar. No habrá ese muro y la descarga será libre hacia el Golfo de México», acotó

En el tema de atención a las familias que habitan cerca del Río, los alcaldes de Tampico y Madero mencionaron que seguirán realizando rondines en 7 colonias del Puerto donde podrían ser afectadas 36 mil personas; y 395 personas que viven en 132 viviendas en el municipio de Ciudad Madero.

Tanto Mónica Villarreal como Erasmo González, coincidieron en que los albergues temporales ya están listos ante la posibilidad de poder evacuar a familias que así lo requieran.

En el caso de Altamira este tercer creciente no afectará a familias que habitan en las márgenes del Río Tamesí.

El impacto de la avenida del Río Pánuco se estará reflejando entre el sábado y domingo con la posibilidad de que el lunes o martes se tenga el pico más alto, y de esta manera comience el descenso del agua en las colonias afectadas, con ayuda de bombas de achique de la CNA y de los gobiernos locales.

En la conferencia de prensa también estuvo el coordinador estatal de PC Luis Gerardo González de la Fuente, además de funcionarios de los tres municipios y estatales de las dependencias de auxilio y prevención.

Las colonias de Tampico que podrían ser afectadas con la creciente del Río son Moscú, Pescadores, Sauce, Tamaulipas, Golfo, Morelos, Isleta Pérez y zona centro.