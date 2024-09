Publicarán listado de escuelas particulares debidamente acreditadas

Por José Gregorio Aguilar

La Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la SET publicará, en el Periódico Oficial del Estado, un listado de todas las instituciones educativas de índole privado, que estén debidamente registradas y acreditadas ante la Secretaría de Educación para que pueda ser consultada por la ciudadanía, en especial por los estudiantes, y evitar con ello que caigan en engaños de escuelas patito.

“Se va a publicar la lista en el periódico oficial del estado de instituciones debidamente acreditada para que todos tengan acceso a ellas”.

Al funcionario se le cuestionó sobre algunas preparatorias que ofrecen un bachillerato de seis meses, y que se ubican en algunas plazas comerciales como ocurre en ciudad Victoria, sin embargo Acosta Villarreal respondió que la SET no se da cuenta si están o no operando en la irregularidad, y que se enteran ya cuando alguna persona presenta una queja o denuncia.

“Definitivamente tenemos el padrón de instituciones registradas y se da seguimiento a todas, quizá hay algunas de Veracruz, que operan en Tamaulipas y nos damos cuenta hasta que hay alguna queja o hay otra universidad que dice es una competencia desleal”.

Mencionó que la Subsecretaría tiene un registro de aproximadamente 160 instituciones educativas que ofrecen el servicio de educación superior de índole privado, pero que casi la mitad de ellas incumple con algún aspecto de la normatividad.

Aunque no detalló o especificó en que consiste el incumplimiento dijo que la mayoría de estas escuelas les hace falta trabajar con lo que tiene que ver con la seguridad del edificio donde están establecidas pero a la vez garantizó que a la fecha ya una gran cantidad de las mismas está en proceso de subsanar.

“Son 160 instituciones de educación superior, acreditadas, no todas cumplen al cien por ciento porque hay algunas circunstancias como la cuestión de seguridad del edificio, hay varios que están en proceso y nos dan pruebas de que están en proceso. Como 80 tienen detalles o con áreas de oportunidad ya sea que les falte algún detalle, pero de las que no han cumplido es un 10 por ciento, pero esas no tienen alumnos”.