Proponen sancionar uso indebido de información de Seguridad Pública en Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El uso ilegal de datos provenientes de sistemas de Seguridad Pública podría ser castigado con mayor severidad en Tamaulipas, tras una iniciativa presentada en el Congreso local que busca tipificar nuevas conductas relacionadas con la filtración y aprovechamiento indebido de información oficial.

El planteamiento fue impulsado por el diputado Humberto Prieto Herrera, quien advirtió que el desarrollo tecnológico ha abierto la puerta a nuevas formas de delito, particularmente aquellas donde la información se convierte en un elemento clave. En ese sentido, expuso que “uno de los fenómenos que ha evolucionado de manera preocupante es la extorsión, donde la información se convierte en el principal insumo para la comisión del delito”.

La propuesta contempla sancionar tanto el acceso ilegal como el uso indebido de datos, incluso cuando estos hayan sido obtenidos de manera legítima en un inicio. “No se trata únicamente de sancionar el acceso ilícito, sino también el abuso de confianza”, señaló el legislador, al referirse a casos en los que servidores públicos o personas con autorización manipulan información con fines distintos a los permitidos.

Además, se plantea que las sanciones se apliquen de manera progresiva, dependiendo de la gravedad de la falta, incluyendo desde la destitución e inhabilitación hasta la apertura de procesos penales que serían perseguidos de oficio.

La iniciativa propone adicionar el artículo 207 Septies al Código Penal estatal, con el objetivo de castigar la copia, revelación o transferencia no autorizada de datos, especialmente cuando se trate de información sensible o clasificada que pueda ser utilizada para obtener beneficios indebidos.

El proyecto fue turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, donde será analizado antes de una posible discusión en el Pleno.