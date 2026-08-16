Prohibición total de celulares sería injusta y desproporcionada”: diputada Narro

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 16 de Agosto del 2026

La diputada federal por Tamaulipas, Blanca Narro Panameño, advirtió que una prohibición absoluta del uso de celulares en escuelas sería una medida desproporcionada e injusta, pues vulneraría derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

El debate surge mientras el gobierno federal prepara su propuesta de regulación para finales de mes, con miras a aplicarla en el ciclo escolar 2026-2027. Narro propone reformar la Ley General de Educación para establecer bases claras sobre la portación y uso de dispositivos en planteles, evitando extremos que limiten libertades sin atender realidades sociales.

La legisladora recordó que en 16 estados ya existen restricciones locales, pero con criterios distintos. “Necesitamos una medida homogénea, vinculada a la salud, la educación, la protección de datos y la prevención de violencia digital”, señaló.

Especialistas han planteado que cualquier regulación debe considerar factores como la conectividad desigual en el país, las condiciones económicas de las familias y el derecho de los menores a acceder a herramientas tecnológicas en un marco seguro.

Narro subrayó que el tema no puede reducirse a prohibiciones, sino que debe incluir la responsabilidad empresarial de las plataformas, reglas sobre publicidad dirigida y mecanismos de verificación de edad.

“Otros países ya han avanzado con medidas diversas: límites horarios, edades mínimas para redes sociales, protección de datos y restricciones frente a diseños adictivos. México debe aprender de esas experiencias”, puntualizó.

Por último insistió en que el Congreso debe legislar con visión integral: proteger la salud y el desarrollo de los menores, pero sin caer en medidas que criminalicen el uso de la tecnología. “La regulación debe ser justa, equilibrada y respetuosa de los derechos humanos”, concluyó.